Getuigenoproep mishandeling in verkeer

Een 30-jarige bestuurder uit Tilburg reed die zondagmiddag met zijn auto over de Blaakweg. Een vrouw met een kind op een scooter wilde afslaan, maar liet weinig ruimte over voor de automobilist. Die kwam in het nauw, omdat een andere bromfietser in de buurt reed. Deze bromfietser maakte zich blijkbaar kwaad, omdat de automobilist waarschuwend toeterde naar de vrouw met kind. De bromfietser heeft vermoedelijk tijdens het rijden een deuk in de personenauto geschopt. De bestuurder moest op de Baroniebaan stoppen voor een rood verkeerslicht. De bromfietser zette zijn tweewieler voor de personenauto, liep naar de auto en stompte de automobilist op zijn kaak. Hij probeerde het portier te openen, maar dat lukte niet. Daarna is de verdachte gevlucht.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen of mensen die camerabeelden hebben van het verkeersincident op 3 september j.l. Zij kunnen bellen met 0900-8844 of contact opnemen via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of via een tipformulier. Je blijft anoniem als je informatie over deze zaak deelt met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2023- 297850.