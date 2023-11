Vijftal aangehouden na fraude via phishing met een schadebedrag van bijna een kwart miljoen euro.

Phishing via Marktplaats

In oktober 2023 startte het onderzoek naar de vijf mannen. Het gaat hierbij om twee mannen van 18-jaar en één van 19-jaar, alle drie afkomstig uit Utrecht, en een vierde en vijfde verdachte van 17-jaar en 20-jaar uit Weesp.

Uit het onderzoek bleek dat slachtoffers werden benaderd via Marktplaats en vervolgens een link naar een ‘pakketdienst’ kregen. Deze leidde naar een (vervalste) website, waar de slachtoffers werden verleid om privégegevens achter te laten. De verdachten kregen op deze manier de controle over de online bankieromgeving van de slachtoffers. Hierop kwamen zij bij de slachtoffers aan de deur als pakketbezorger, om een scan van het paspoort of rijbewijs van slachtoffer te maken. Zo konden zij via mobiel bankieren betalen vanaf de rekening van de slachtoffers.

In totaal werd er 230.000 euro aan schade gemaakt bij slachtoffers.

Onderzoek

In de vroege morgen van dinsdag 21 november verrichtte de politie vijf aanhoudingen in dit onderzoek. Hierbij werden ook huiszoekingen gedaan. Tijdens de zoekingen werden onder andere telefoons, tablets, laptops, 2 auto’s, contant geld en spelcomputers in beslag genomen.

“Vanuit het team heeft iedereen vanuit zijn specialisme de afgelopen maand keihard gewerkt om de verdachten in beeld te krijgen, zowel door ‘ouderwets’ recherchewerk als het bekijken van camerabeelden, als digitaal onderzoek naar de verdachten. Ook hebben wij hulp gehad van andere afdelingen om deze aanhoudingen mogelijk te maken, waaronder het OTC en de Ondersteuningsgroep. Mooi om te zien hoe iedereen zich in wilt zetten om deze vorm van criminaliteit aan te pakken”, vertelt een van de medewerkers van het Cybercrime Team.

Wat kan jij doen?

Klik nooit op een link die je via Marktplaats, WhatsApp, mail of sms krijgt van iemand die je niet kent. Betaling kun je het beste doen via veilige kanalen of contant bij aflevering van de gekochte spullen. Wat kan je doen als je toch slachtoffer bent geworden? Doe in zo’n geval altijd aangifte!

Eerst checken, dan klikken

Bij een valse link lijkt het alsof je naar een veilige website wordt geleid, maar dat is niet zo. Cybercriminelen vragen hier je inloggegevens en kunnen je veel geld afhandig maken. Ook een gevaarlijke bijlage downloaden kan veel schade veroorzaken. Wat moet ik doen?