Overleden man aangetroffen in Alkmaar, politie start onderzoek

De politie kreeg woensdagavond rond 17.15 uur melding van een conflict tussen meerdere personen aan de Baansingel in Alkmaar. Hierbij zouden ook mogelijk schoten zijn gehoord. Na onderzoek van Forensische Opsporing en buurtonderzoek van de politie, werd het slachtoffer in een achtertuin aangetroffen. Het slachtoffer betreft een 18-jarige man uit de gemeente Waadhoeke (provincie Friesland).

Er is later op de avond een 58-jarige man uit Alkmaar aangehouden. Deze persoon zit nog vast en zijn betrokkenheid wordt onderzocht.

De politie heeft er weet van dat er beelden circuleren van de overleden man en roept iedereen op deze beelden, uit respect voor de nabestaanden, niet online te verspreiden.

Getuigenoproep

Hebt u belangrijke informatie over deze zaak? Neem dan direct contact op met de politie. Dat kan via de gratis Opsporingstiplijn: 0800-6070 of via onderstaand tipformulier. Graag onder vermelding van zaaknummer: 2023251331. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem (M) via 0800-7000. De recherche is ook op zoek naar camerabeelden uit de omgeving tussen 17.00 uur en 20.00 uur. De recherche komt graag z.s.m. met u in contact.