Politie treft gevaarlijk vuurwerk aan, burgemeester roept op tot melden van gevaarlijke partijen

Burgemeester Léon de Lange: “Het is levensgevaarlijk en onverantwoord om illegaal vuurwerk in bezit te hebben, zeker als het in een woonwijk gebeurt. Je wilt niet aan de gevolgen denken als zulke hoeveelheden vuurwerk ontploffen. Niet alleen bewoners, maar ook hun buren lopen grote risico’s.”

Vuurwerk is in de afgelopen decennia steeds zwaarder en daarmee gevaarlijker geworden. Ook het vuurwerk dat in Landsmeer is aangetroffen valt in die categorie. De toename van het zware vuurwerk vormt de laatste jaren een toenemend maatschappelijk probleem doordat het milieuschade, letsel en zelfs doden tot gevolg heeft. Vuurwerk met de kracht van explosieven wordt gebruikt voor aanslagen en bedreigingen. Dat levert gevaar op voor de samenleving.

Het is de taak van de politie om handel in verboden vuurwerk – al dan niet in het buitenland gekocht – op te sporen en aan te pakken. Kopers van dit vuurwerk lopen het risico op een fikse boete en een aantekening op hun strafblad.



De gemeente Landsmeer roept naar aanleiding van de vondsten op om vermoedens tot aanwezigheid van illegaal vuurwerk te melden bij de politie of bij Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Burgemeester De Lange: “Als u bepaalde vermoedens heeft dat iemand illegaal vuurwerk in bezit heeft, meld dit dan volledig anoniem bij Meld Misdaad Anoniem, zodat de politie en gemeente hierop af kunnen gaan.”