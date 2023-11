Verdachte aangehouden voor bedreiging en diefstal

De politie kreeg maandagmiddag 20 november de melding dat er in een woning aan de Borneostraat een conflict had plaatsgevonden, waarbij de bewoners door twee mannen waren bedreigd en persoonlijke eigendommen waren weggenomen. De districtsrecherche Leiden-Bollenstreek startte direct een onderzoek.

Verdachte meldt zich

Een van de verdachten, de 23 jarige Leidenaar, meldde zichzelf op 21 november 2023 bij de politie en werd direct aangehouden. Hij zal op vrijdag 24 november worden voorgeleid aan een rechter-commissaris. Het onderzoek naar wat er precies in de woning is voorgevallen en de tweede verdachte is nog in volle gang. De recherche sluit meer aanhoudingen niet uit.