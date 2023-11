Getuigen en informatie beschieting gezocht

Op donderdag 23 november om 3.30 uur kwam er een melding binnen bij het Operationeel Centrum. Een voorbijganger meldde dat hij schoten had gehoord in de buurt van een pand aan de Kobaltstraat. Politie-eenheden werden met spoed die kant op gestuurd. Daar troffen ze bij een bedrijfspand enkele hulzen op de grond en meerdere inslagen in het pand. Er was op dat moment niemand aanwezig.

Getuigen

Er is direct een onderzoek gestart maar het rechercheteam kan uiteraard uw hulp gebruiken. Was u tussen 3 en 4 uur in de omgeving van de Kobaltstraat. Of woont u daar in de omgeving en heeft u wat gezien of heeft u camerabeelden van een gedeelte van de openbare weg. Of weet u gewoon meer vanuit uw omgeving wie dit gedaan heeft en wat er achter zit. Laat het ons weten. Dat kan natuurlijk

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M

- anoniem via 0900-8844, niet uw naam zeggen en meteen vragen naar TCI (Team Criminele Inlichtingen)

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)