Aanrijding na achtervolging

Rond 01:30 uur werd er door politiemedewerkers een achtervolging ingezet op een gestolen voertuig. De bestuurder van dit voertuig reed vervolgens op de Groenstraat in deze achtervolging tegen een stilstaand politievoertuig aan Daarbij raakte een politiemedewerker, die tijdens de aanrijding bij dit voertuig stond, gewond.

De verdachte wist vervolgens te voet er vandoor te gaan. In de daaropvolgende achtervolging is er een aanrijding ontstaan tussen de vluchtende verdachte en een politievoertuig. Daarop wist de verdachte weer te ontkomen en vluchtte te voet in de richting van de Generaal Hodgesstraat. Politiemedewerkers hebben daarna nog waarschuwingsschoten gelost. De verdachte is niet meer aangetroffen. Zijn toestand na de aanrijding is dan ook niet bekend. Op dit moment wordt er nog gezocht naar de verdachte.

De omgeving van de Groenstraat is afgezet voor onderzoek. De gewond geraakte politiemedewerker is aanspreekbaar en is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd voor medische zorg.