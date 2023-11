Agent gewond bij achtervolging, verdachte verliest schoen maat 48.5

Omstreeks 01.40 uur zagen agenten van de Dienst Infrastructuur (Landelijke Eenheid) een bestelbus met aanhanger rijden over de N300 bij Landgraaf. De agenten besloten de bestuurder van het busje te controleren en een stopteken werd gegeven. De bestuurder gaf hier geen gehoor aan en verhoogde zijn snelheid. Twee andere politievoertuigen van de Landelijke Eenheid werden ‘erbij gepraat’. Een politieauto werd strategisch neergezet waardoor de bestelbus moest uitwijken, maar deze reed toch tegen de politieauto aan. Een agent in deze auto raakte door deze aanrijding gewond aan zijn jukbeen.



De bestelbus reed door en uiteindelijk minderde de bestuurder snelheid. Agenten die nog achter de bestelbus reden zagen dat de bestuurder plotseling uit de rijdende auto stapte en voor de achtervolgende politieauto terecht kwam. De achtervolgende agenten stopten direct en zagen dat alleen een sportschoen van een flinke maat in de grille van de auto was achtergebleven. Door de politie werden uiteindelijk waarschuwingsschoten gelost, maar de verdachte wist dus met een schoen te vluchten vanaf de Groenstraat in Landgraaf. De politie is op zoek naar getuigen met de man met een schoen en een donkere hoodie. Toch wel een opvallend signalement. De agent moest naar het ziekenhuis voor behandeling.

Getuigen kunnen bellen met 0900-8844.