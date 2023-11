Drie jonge mannen beroven echtpaar in Gulpen

Hierbij werd een echtpaar door drie gemaskerde jonge mannen overvallen die aldaar op een bankje zaten.

De jongens hadden alledrie donkere kleding aan. Onder bedreiging van een wapen werd de rugzak van het echtpaar buit gemaakt, waarna de daders vluchtten richting het nabijgelegen bosgebied. Niemand raakte gewond.

Getuigen

Heeft u meer informatie over deze straatroof? Of heeft u deze jongens eerder zien zitten op het bankje? Of heeft u andere informatie die kan leiden tot de identiteit van de drie jongemannen? Bel dan met 0900-8844 of anoniem 0800-7000.