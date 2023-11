Grote hoeveelheid illegaal vuurwerk aangetroffen

De politie kwam uit bij de vondst door een MMA melding en eerdere waarnemingen in de laatste jaren. In een schuur lag het vuurwerk. De goederen zijn in beslag genomen en worden meegegeven met een transport. Het illegale vuurwerk zal vernietigd worden. De financiële waarde van de aangetroffen spullen is nog niet bekend. Ook de precieze hoeveelheid is nog niet bekend. De politie stelt een onderzoek in.