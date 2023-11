'Hoogste tijd voor aanpassing wetgeving rond designerdrugs'

Webshops Dit heeft al jaren een aanzuigende werking van handelaren die in andere landen niet langer vrij kunnen opereren. In Nederland kunnen zij in alle openheid geestverruimende middelen aanbieden. Dit gebeurt vooral via webshops, waar kopers voor de vorm moeten aangeven dat ze 18 jaar of ouder zijn. ‘Maar zelfs minderjarigen kunnen er eenvoudig bestellingen plaatsen. Het geeft een heel verkeerd signaal richting de jeugd als dit soort middelen gewoon legaal te koop zijn in webshops. Bovendien kan het spul buitengewoon gevaarlijk zijn. Handelaren zetten zelf voor de zekerheid een disclaimer op de verpakking: not for human consumption.’