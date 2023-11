Vrouw dood aangetroffen in een woning in Houten

Uit onderzoek bleek het te gaan om een steekincident die vermoedelijk heeft plaatsgevonden in relationele sferen. De verdachte, een 65-jarige man uit Houten, werd direct in de woning aangehouden. De man was zwaargewond en werd direct na de aanhouding overgebracht naar een ziekenhuis om zijn verwondingen te behandelen. De recherche doet verder onderzoek om uit te kunnen sluiten of het hier ging om een misdrijf. Heeft u in de afgelopen dagen iets gehoord of is u iets opgevallen? Laat het ons dan weten. Dat kan door te bellen naar 0900-8844 of door anoniem te tippen door hier te klikken of ook door te bellen naar 0800-7000.