Politie stuurt sms naar contactpersonen in dealertelefoons

Aanhoudingen

Dit najaar heeft de politie in Amsterdam meerdere verdachten aangehouden op verdenking van drugshandel. Die verdenkingen komen voort uit het feit dat al deze aangehouden personen grote hoeveelheden en meerdere soorten drugs op zak hadden ten tijde van hun aanhouding. De politie schat de kans, dat dit puur en alleen voor persoonlijk gebruik is geweest, erg laag in. De drugs, variërend van XTC, MDMA, GHB tot cocaïne, zijn in beslag genomen en vernietigd.

Inbeslagname

De politie heeft bij een aantal van deze aanhoudingen ook één of meerdere gegevensdragers, zoals telefoons, in beslag genomen. Deze telefoons staan namelijk vol met interessante gegevens en contactpersonen, die contact hebben gehad met de verdachte – in de meeste gevallen om drugs te bestellen.

SMS

De kans dat mensen die nooit drugs gebruiken of bestellen ook dit sms'je hebben ontvangen, heeft de politie op meerdere manieren proberen te beperken. Desondanks hoopt de politie dat ook deze ontvangers achter de boodschap staan en begrip hebben voor deze werkwijze, juist vanwege de verstrekkende, schadelijke gevolgen van drugs voor mens en milieu.

Extreem geweld

Wat voor de één misschien nou eenmaal bij een leuk feestje hoort, bezorgt de ander een hoop ellende. Drugshandel en -productie gaan gepaard met extreem geweld (zoals ontvoeringen, liquidaties en explosies), milieuschade (zoals drugsdumpingen in onze wateren en natuur), mensenhandel, arbeidsuitbuiting, witwassen, belastingontduiking en ondermijning van onze rechtsstaat (zoals bedreigde rechters, bestuurders en afgeperste ambtenaren). Kortom, de gevolgen van drugs zijn op maatschappelijk niveau niet te overzien.

Geen onderzoek

Na het versturen van het sms'je zijn de aangetroffen contacten en bijbehorende telefoonnummers verwijderd. De politie doet geen strafrechtelijk onderzoek naar de contactpersonen en mogelijke transacties.