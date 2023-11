Meerdere verdachten aangehouden in drugsonderzoek

De politie deed de afgelopen maanden in samenwerking met diverse partners uitgebreid onderzoek en dit leidde woensdag tot de aanhouding van de vijf verdachten. De drie Rotterdammers zijn aangehouden in Naaldwijk, de andere twee in een woning in Hoek van Holland. De verdachten zitten op dit moment vast.



Op dezelfde dag hebben er doorzoekingen plaatsgevonden in woningen in Hoek van Holland en ’s-Gravenzande en in een bedrijfspand in Vlaardingen. Hierbij zijn harddrugs en grote hoeveelheden contant geld aangetroffen en in beslag genomen. Ook zijn er meerdere voertuigen inbeslaggenomen.