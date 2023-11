Getuigen gezocht van overval op drogist aan het Mathenesserplein

Gelukkig raakte bij de overval niemand gewond. Na het incident vluchtte de man de drogist uit, de winkelmedewerkers flink geschrokken achterlatend.



U kunt ons helpen

De politie is hard op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man met een lichte huidskleur en gemiddelde lengte. Tijdens het incident droeg hij een donkergroene parka en een zwarte tas, pet en broek. Heeft u de overval zien gebeuren of de dader voor of na het incident gezien? Neem dan contact op met de politie via onderstaande contactmogelijkheden. Ook camerabeelden zijn zeer welkom. Contact opnemen kan via 0900-8844. Wie liever anoniem blijft, belt naar 0800-7000.