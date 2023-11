Politie zoekt getuigen van overval beautysalon Geerlaan

De schrik zat er goed in bij twee medewerkers van een beautysalon toen twee mannen de beautysalon overvielen. Eén van de medewerkers werd bedreigd en geslagen met een vuurwapen. Na enige tijd gingen de overvallers er met enkele waardevolle spullen vandoor, de slachtoffers geschrokken achterlatend. Het slachtoffer dat geslagen werd, is nagekeken door de ambulance.



U kunt ons helpen

De recherche is hard op zoek naar de twee mannen. U kunt ons hierbij helpen. Heeft u de overval zien gebeuren of de daders voor of na het incident gezien? Neem dan contact op met de politie via onderstaande contactmogelijkheden. Ook camerabeelden zijn zeer welkom. Contact opnemen kan via 0900-8844. Wie liever anoniem blijft, belt naar 0800-7000.



Signalement dader 1: man, tussen 30 en 40 jaar, ongeveer 1.85m, donkere huidskleur, zwarte broek, trui en bivakmuts.

Signalement dader 2: lichte huidskleur en in bezit van rode shopper.