Vier klussers aangehouden voor oplichting

Het viertal wordt er van verdacht elke keer dezelfde methode te gebruiken. Ze deden zich op platforms als ‘Homedeal’ en ‘Werkspot’ voor als vertegenwoordigers van klusbedrijf ‘Toekomstbouw en Renovatie’, dat verbouwingen zou uitvoeren. Eén van hen kwam bij mensen thuis, besprak de wensen voor een verbouwing en maakte een offerte. Klanten werd voorgehouden dat ze een flinke korting kregen als ze het geld direct zouden overmaken. Met het idee dat dit een grote besparing opleverde, gingen de slachtoffers het schip in. De ‘klussers’ planden een datum voor de start van een verbouwing die nooit startte. De vertegenwoordiger was vervolgens niet meer te bereiken, maar met de oplichtingspraktijk werd in totaal ruim 200.000,= euro buit gemaakt.

Eén van de aangevers komt uit de eenheid Rotterdam, waar rechercheurs een onderzoek startten dat naar zestien aangevers én naar de vier verdachten leidde. De vier mannen zitten vast en hun rol wordt onderzocht. Ze zijn vrijdag 24 november voorgeleid aan de rechter-commissaris en die heeft bepaald dat 3 van de 4 mannen 14 dagen langer vast blijven zitten. Een vierde man is heengezonden, maar nog wel verdachte.

Weet met wie je zaken doet

Check altijd goed met wie je in zee gaat. Zo is van het betrokken bedrijf in dit onderzoek bekend dat er alleen een postadres bestond in een verzamelgebouw. Dat past niet bij een klusbedrijf. Check ook of op een website recensies vermeld staan. Het ontbreken ervan is vaak ook een signaal dat het niet klopt. Onder anderen de Kamer van Koophandel (link toevoegen) geeft meer tips over veilig zakendoen.