Fietsster na aanrijding overleden in ziekenhuis

Het slachtoffer reed op haar fiets over de Lage Wal. Ze kwam vanuit de richting van het Oude Beeksepad en fietste in de richting de Stappegoorweg. De automobilist reed in dezelfde richting. Vlak voor de kruising met de Hoge Wal kwamen zij met elkaar in aanrijding. Vermoedelijk wilde de fietsster daar links af slaan. Het slachtoffer werd met een ambulance naar een ziekenhuis in Tilburg vervoerd, maar is daar aan haar verwondingen overleden. De Verkeerspolitie is nog doende met een onderzoek naar de toedracht.