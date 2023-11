Politie onderzoekt twee berovingen en zoekt getuigen

Donderdagavond 23 november rond 22.25 uur spraken twee jonge mannen in de Nieuwstraat politieagenten aan. Ze vertelden dat ze kort daarvoor op de Bloemenmarkt waren beroofd. De twee, 17 en 18 jaar oud en woonachtig in Roosendaal, waren op de fiets onderweg naar huis toen een aantal jongens hen op de Bloemenmarkt tot stoppen dwong. Daarbij zou vermoedelijk ook gedreigd zijn met een steekwapen. Eén van de slachtoffers moest zijn fiets en telefoon afgeven. Toen de politieagenten met de twee slachtoffers terug naar de Bloemenmarkt liepen, troffen ze daar de fiets en de telefoon van de jongen aan. Van de verdachten ontbrak elk spoor.

Donker gekleed

Vrijdagochtend 24 november bleek dat de verdachten vermoedelijk nog een slachtoffer hebben gemaakt. Politieagenten namen vanochtend de aangifte op van een 68-jarige man uit Roosendaal. De man verklaarde dat hij donderdagavond 23 november rond 21.15 uur vanaf de Molenstraat de Boomgaardstraat in liep en daar door een aantal jongens werd bedreigd. Ook hier zou gebruik zijn gemaakt van een steekwapen. De berovers, die donkere kleding droegen, maakten onder andere een telefoon buit.

Helpt u ons?

De politie is een onderzoek gestart naar de twee berovingen en sluit niet uit dat het hier om dezelfde daders gaat. Politiemensen houden een buurtonderzoek en kijken of er camerabeelden beschikbaar zijn. Ook roept de politie de hulp van het publiek in.

Heeft u donderdagavond 23 november rond 21.15 uur iets verdachts gezien in de Boomgaardstraat? Heeft u meer informatie over het incident dat zich rond 22.15 uur moet hebben afgespeeld op de Bloemenmarkt?

Of bent u wellicht zelf ook in aanraking gekomen met de daders?

Neem dan alstublieft zo snel mogelijk contact met ons op via 0900-8844 en vermeld dat u belt over zaak 2023-299254 (Bloemenmarkt) en/of 2023-299589 (Boomgaardstraat).