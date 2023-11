Vuurwerk in beslag genomen in Tilburg

Tilburg - Agenten van het team Tilburg Centrum hebben donderdag 23 november 2023 in twee woningen in de wijk Groeseind - Hoefstraat in totaal 58 kilo vuurwerk in beslag genomen. Het gaat om vermoedelijk uit België afkomstig vuurwerk dat in Nederland niet is toegestaan. Het heeft een waarde van circa 2000 euro.