Aanhoudingen voor explosies bij woningen Eindhoven

Eindhoven - Bij een woning aan de Antwerpenlaan en een woning aan de Looierstraat is in de avond van 2 oktober zwaar vuurwerk afgestoken (explosieven tot ontploffing gebracht). Niemand raakte gewond, maar het had ook heel anders kunnen aflopen. De ontploffingen leverden veel schade op. Onderzoek van de recherche leidde woensdagavond tot de aanhouding van twee mannen, een 57 jarige man uit Eindhoven en een 27 jarige man uit Panningen, op verdenking van betrokkenheid bij deze ontploffingen.