Politie onderzoekt woningbrand in Zaandam

Bij aankomst van de brandweer was de brand uitslaand. De brandweer heeft de brand geblust en de woning heeft flinke schade opgelopen. De politie vermoed dat er sprake is van brandstichting.



De politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de brand. Daarbij zal onder meer de forensische opsporing worden ingezet. Een buurtonderzoek en onderzoek naar camerabeelden maakt uiteraard ook deel uit van het onderzoek naar de oorzaak van de brand. Getuigen en / of mensen met informatie / (camera)beelden worden verzocht contact op te nemen met 0900-8844. Beelden kunnen verzonden worden via www.politie.nl/upload.



2023253032