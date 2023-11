Man aangehouden op verdenking van dealen softdrugs

Agenten controleerden vrijdagavond 24 november rond 20.00 uur op de Gastelseweg een automobilist. Tijdens het gesprek dat ze met de man hadden, roken ze een sterke henneplucht. Ze doorzochten vervolgens de auto van de man en vonden een flinke hoeveelheid hennep, ruim 45 gram, verpakt in kleine verpakkingen (gebruikershoeveelheden). Ook lag in de auto 3,5 gram hasj. De drugs zijn in beslag genomen. De man bleek bovendien enkele duizenden euro’s aan contant geld bij zich te hebben. Ook dit geld is in beslag genomen.

AVIM

De verdachte, op basis van zijn rijbewijs zou het gaan om een 49-jarige man, is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Daar bleek uit vervolgonderzoek dat het niet om een 49-jarige, maar om een 45-jarige man gaat, woonachtig in Ter Apel. Hij heeft de nacht in de cel doorgebracht en wordt vandaag verhoord over de softdrugs en het geld. Ook doen politiemensen van de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) nog onderzoek naar de precieze identiteit van de man.