Man laat auto achter en loopt weg na eenzijdig ongeval

De politie kreeg zaterdag aan het eind van de middag een melding dat nabij het pannenkoekenhuis een auto door de bosschages tegen een laag muurtje was gereden. Een getuige gaf door dat de bestuurder uitstapte en wegliep. Een agent die vanaf de dorpskern van Den Hout het Ruiterspoor opreed, zag een man bellend lopen aan de linkerkant van de weg. Hij voldeed volledig aan het signalement dat een getuige had doorgegeven. Bovendien bleek in de auto zijn rijbewijs te liggen. Hij ontkende echter gereden te hebben. Hij rook naar alcohol en is voor de zekerheid nog nagekeken in een ambulance. Hij hoefde echter niet naar het ziekenhuis. Hij werd aangemerkt als verdachte van het verlaten van een plaats ongeval en het weigeren van de ademanalyse. Hij moest vanwege deze verdenkingen zijn rijbewijs inleveren.