Roekeloze Tilburger rijdt met auto tegen boom

De politie kreeg zaterdag 25 november 2023 omstreeks 02.20 uur een melding dat op de Tilburgseweg in Goirle een auto tegen een boom was gereden. Daarbij was het motorblok uit de auto gevlogen. De bestuurder van de auto had bloeddoorlopen ogen en sprak met dubbele tong. Hij gaf toe dat hij een paar glazen wodka had gedronken. Hij werd met de ambulance voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft arm- en heupletsel. De bijrijder raakte niet gewond. Getuigen gaven aan dat de verdachte vanuit de richting Tilburg kwam. Hij reed volgens hen met hoge snelheid en voerde gevaarlijke inhaalmanoeuvres uit. Vanwege dat roekeloze rijgedrag is direct zijn rijbewijs ingevorderd. De brandweer heeft de boom omgezaagd. De auto werd getakeld.



Nog een dronken automobilist

Een 35-jarige vrouw uit Goirle kwam tijdens de afhandeling van de aanrijding al slingerend met haar auto aangereden. Brandweerlieden die net hun wagen achteruit aan het begeleiden waren hebben de sleutels van de bestuurster afgepakt. ,Ze was onder invloed van aolcohool. Ze blies maar liefst 1050 ugl. Ook zij moest haar rijbewijs inleveren.