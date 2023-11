Vrouw overleden bij dodelijk ongeval op snelweg

Op basis van alle verklaringen lijkt het erop dat er een auto met meerdere personen over de snelweg reed. Eén van hen zou een telefoon uit de auto hebben laten vallen. Daarom zette de bestuurder de auto stil, en ging een vrouw uit de auto om de telefoon te zoeken. Zij is kort daarna slachtoffer geworden van aanrijding en ter plaatse overleden. Op dit moment kunnen we nog niets over haar identiteit zeggen, omdat de identificatie nog niet heeft plaatsgevonden.

Slachtofferhulp voor getuigen

Er zijn meerdere mensen die getuige zijn geweest, enkele nog voor het ongeval gestopt om hulp te bieden. We hebben deze mensen ’s nachts zoveel mogelijk op het politiebureau ontvangen om hun verhaal te horen en om hun gegevens te noteren. We brengen hen in contact met Slachtofferhulp Nederland, omdat ze getuige geweest zijn van een dodelijk ongeval. Getuigen kunnen ook altijd op eigen initiatief contact leggen met slachtofferhulp.

Bestuurder aangehouden

Het onderzoek naar de aanrijding loopt volop. Er zijn getuigen gehoord e afgelopen nacht is de snelweg afgesloten geweest voor sporenonderzoek. Uit het onderzoek moet later blijken wat er precies is gebeurd. We verwachten dat we de komende tijd daar geen details over te kunnen geven. De bestuurder van de auto waarin het slachtoffer zat, is aangehouden. Hij wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag en betrokkenheid bij het dodelijke ongeval.

2023546289 SK