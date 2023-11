77-jarige man zwaargewond na gewapende woningoverval Liendenhof

Informatie delen

De recherche komt graag in contact met mensen die mogelijk meer informatie hebben over de woningoverval. Heeft u iets gezien en/of gehoord, bijvoorbeeld van de vluchtende verdachte? Of bent u eventueel in bezit van relevante camerabeelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Via het tipformulier kunt u ook uw informatie delen en is het mogelijk om beeldmateriaal met de politie te delen. Het zaaksnummer van het onderzoek: 2023268703.