Vrouw overleden na schietincident in Rijswijkse woning, man zwaargewond

Aan het begin van de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 november kreeg de politie een melding dat er een zwaargewonde vrouw was aangetroffen in een woning. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en hebben geprobeerd de vrouw te reanimeren, maar de vrouw overleed in de woning. Bij een zoekslag rondom de woning trof de politie een zwaargewonde man. Het bleek te gaan om de 49-jarige bewoner van het huis. Hij is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Het rechercheteam van de politie heeft twee plaatsen delict gemaakt, één in de woning en één daarbuiten, en doet op beide plekken uitvoerig onderzoek.