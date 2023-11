Overvaller aangehouden na heldhaftig optreden van burgers

Tijdens zijn vlucht sloeg de verdachte nog wel een omstander in zijn gezicht, deze man is nagekeken door de collega’s van de ambulance maar hoefde gelukkig niet mee naar het ziekenhuis.

Door de hulp van deze burgers kon de man worden aangehouden en kon het vuurwapen, wat later een balletjespistool bleek, in beslag worden genomen. De politie doet verder onderzoek. Getuige geweest en nog niet gemeld bij de politie? De politie hoort u graag via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier.