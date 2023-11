Vier aanhoudingen na steekincident woning Rotterdam Zuid

Rond 07.30 kreeg de politie een melding van een steekincident in de Rotterdamse woning. In de woning troffen agenten twee mannen, waarvan één met verwondingen aan, hij moest naar het ziekenhuis voor behandeling. Twee andere mannen besloten na de ruzie uit de woning te vluchten, agenten troffen hen niet ver van de woning vandaan aan één van deze twee mannen was lichtgewond en werd op het bureau behandeld. Alle vier de mannen van 29,- 30-, 33-, en 35- jaar, allemaal uit Rotterdam zijn aangehouden. Wat hun rollen zijn geweest bij het steekincident onderzoekt de politie, evenals de aanleiding.

