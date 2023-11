Drie arrestaties tijdens horecatoezicht

Breda - Agenten hebben afgelopen nacht tijdens het horecatoezicht in het uitgaanscentrum van Breda drie aanhoudingen verricht. Er waren veel groepen in de stad, waarbij het SOS-team in de voorfase goed werk verrichtte. Toch moesten de dienders enkele keren ingrijpen bij opstootjes. Het gaat om arrestaties ter zake de mishandeling van een BOA, de bedreiging van een beveiliger en het beledigen van een politieambtenaar.