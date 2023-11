Dronken automobilist zonder geldig rijbewijs slaat agent

Agenten reden afgelopen nacht met hun surveillanceauto over de N322 tussen Almkerk en Nieuwendijk. Ze zagen dat een donkerkleurige Mercedes hen met hoge snelheid tegemoet reed. Bij navraag van het kenteken bleek dat het rijbewijs van de tenaamgestelde vanwege een strafmaatregel niet geldig was. Ze besloten de bestuurder te controleren. Ze zagen dat de automobilist met hoge snelheid richting Woudrichem reed. Op de 80 km/weg naar schatting circa 160 km / uur.



Onvast ter been

Uiteindelijk parkeerde de bestuurder zijn auto in een parkeervak in Woudrichem. De bestuurder, ook de eigenaar van de auto, kon geen rijbewijs laten zien. Hij was onvast ter been en moest de dakrails van zijn auto vasthouden om niet om te vallen. Hij weigerde mee te werken aan de ademtest. Hierop werd hij aangehouden. Hij probeerde zich aan zijn arrestatie te onttrekken en sloeg vervolgens met de linkervuist een van de agenten tegen het hoofd. Uiteindelijk hebben de agenten hem overmeesterd waarna hij door een andere eenheid naar het cellencomplex in Breda werd vervoerd.