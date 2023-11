Man aangehouden na mishandeling politieagent

Politiemensen verleenden zaterdagavond 25 november 2023 rond 18.00 uur in Tholen hulp aan ambulancepersoneel. De hulpdiensten waren naar een adres in Tholen gekomen, omdat het niet goed ging met een 22-jarige man uit Halsteren. De man had medische zorg nodig en moest daarvoor naar een ziekenhuis, maar werkte niet mee. Hij reageerde agressief en schold de hulpverleners uit. Hij moest uiteindelijk geboeid naar de ambulance worden gebracht. Toen de man eenmaal in de ambulance lag, schopte hij een politieagent. Die reageerde daar in eerste instantie niet op, omdat hij het belangrijk vond dat de man medische zorg kreeg.

Enkele uren later kreeg de politie het verzoek om met spoed naar het ziekenhuis in Bergen op Zoom te komen. De 22-jarige man was opnieuw door het lint gegaan en had onder andere beveiligingspersoneel aangevallen. Hij bleef zich agressief gedragen en sloeg een politieagent. Daarop is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De agent heeft aangifte van mishandeling gedaan. De verdachte is in verzekering gesteld en zit nog vast.