Man gewond na steekincident op snelweg

De man heeft vermoedelijk in de auto ruzie gekregen met een bekende van hem, een nog onbekende vrouw. Die ruzie zou zijn uitgemond in een steekincident. Toen de auto waarin de twee zaten op de vluchtstrook tot stilstand kwam, wist de man de auto te verlaten. Hij is uiteindelijk naar het Jufferswegje gelopen waar hij een omstander om hulp heeft gevraagd. De omstander heeft vervolgens de politie gewaarschuwd. Meerdere hulpdiensten rukten daarna uit naar het Jufferswegje om hulp te verlenen aan het slachtoffer. De gewonde man is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de precieze toedracht van het incident. Ook doet de politie onderzoek naar de verdachte. Er is nog niemand aangehouden.