Politie doet onderzoek naar steekincident

Bij het Operationeel Centrum (OC / meldkamer) van de politie kwam zondagmiddag 26 november rond 14.15 uur een melding binnen over een steekpartij. Politiemensen waren snel ter plaatse en verleenden direct eerste hulp aan een gewonde man. De man was aanspreekbaar. Daarna ontfermden ambulancemedewerkers zich over de man en brachten hem naar een ziekenhuis.

Na een kort onderzoek hielden politiemensen in het gebouw een verdachte aan, een 37-jarige inwoner van Roosendaal. Hij is voor onderzoek en verhoor naar een politiebureau gebracht. Het politieonderzoek naar wat zich precies heeft afgespeeld is nog in volle gang.