Politie onderzoekt steekincident

Politiemensen waren in de Pompstraat aan het werk, na een melding over een vechtpartij bij een horecagelegenheid. Terwijl ze daar onderzoek aan het doen waren, kwam er bij het Operationeel Centrum (meldkamer) een melding binnen dat op de Lindenburghlaan een gewonde man zou zitten. Agenten snelden die kant op en troffen daar inderdaad een gewonde man aan. Ze hebben eerste hulp verleend in afwachting van medisch personeel. Ook de traumaheli kwam ter plaatse.

Het slachtoffer is een 30-jarige man uit Roemenië. Ambulancepersoneel heeft hem naar een ziekenhuis gebracht.

Uitgebreid onderzoek

De politie heeft direct een uitgebreid onderzoek ingesteld. Dit onderzoek is nog in volle gang. Agenten hebben diverse mensen gesproken. Ook houden ze vandaag een buurtonderzoek en onderzoeken ze of er camerabeelden beschikbaar zijn. De politie sluit niet uit dat er een verband bestaat tussen de vechtpartij in de Pompstraat en het aantreffen van de gewonde man op de Lindenburghlaan.