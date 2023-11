Man gewond bij schietincident Ahoy

Rotterdam - Bij een schietincident tijdens een feest in Ahoy is zondagochtend vroeg rond 04.30 uur een man gewond geraakt. Hij is aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht. Twee Rotterdammers van 21 en 30 zijn aangehouden. Hun betrokkenheid en rol bij het incident worden onderzocht. Er is een onderzoek gestart naar wat er precies gebeurd is en wie daarbij betrokken was. Heb je informatie of beelden die kunnen helpen bij het onderzoek, laat het weten via onderstaande manieren.