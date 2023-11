Zeer onrustige nasleep wedstrijd Roda JC – MVV, meerdere aanhoudingen

Binnen het stadion was het rond het einde van de wedstrijd onrustig. Door uitsupporters werden diverse vernielingen binnen en buiten het stadion gepleegd. Stoelen van de tribune werden gesloopt en op het veld gegooid. Ook de sanitaire voorziening in het stadion moest het ontgelden en werd vernield. Het onderzoek naar deze en andere strafbare feiten loopt. Meerdere aanhoudingen volgen.

Tien aanhoudingen

Eén uitsupporter is voorafgaand aan de wedstrijd aangehouden vanwege verboden wapenbezit. Na afloop van de wedstrijd zijn buiten het stadion in Kerkrade zes personen aangehouden voor belediging, openlijke geweldpleging of vandalisme. In Maastricht zijn drie persoon aangehouden vanwege het niet voldoen aan bevel of vordering en belediging.

Politiepaarden

De politie was met diverse kwaliteitsgroepen (denk hierbij onder andere aan de Mobiele Eenheid, politiepaarden en motorrijders) rondom het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade aanwezig. Over de exacte inzet van mensen en middelen doen we geen uitspraken. De onrustige situatie aan het einde van de wedstrijd heeft laten zien dat deze inzet nodig bleek te zijn.

Krapte

Het mag duidelijk zijn dat in tijden van personele krapte, een dergelijke inzet veel impact heeft op de capaciteit van de politie. Hoewel we als Nationale Politie gebruik kunnen maken van andere eenheden, komt een groot deel van de ingezette collega’s uit de eigen eenheid Limburg. Dat heeft gevolgen voor het werk in de basisteams of bij de recherche. Niet alleen tijdens de wedstrijd, maar ook in de dagen daarna. Werk van collega’s die vandaag zijn ingezet moet worden overgenomen. Of andere werkzaamheden blijven hierdoor liggen.