Verdachte aangehouden voor schietincident Coevorden, politie zoekt getuigen

Het slachtoffer kon bij de huisartsenpost aan zijn verwonding worden behandeld. Politieonderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd. Waar het schietincident heeft plaatsgevonden is op dit moment niet duidelijk en wordt onderzocht. Mogelijk zijn er een blauwe Volkswagen Golf en/of een grijze Volkswagen Jetta betrokken bij het incident.

Getuige of informatie?

De politie komt graag in contact met mensen die meer weten van dit incident. Heeft u zondagmiddag een verdachte situatie in Coevorden opgemerkt en heeft u dit nog niet gemeld bij de politie? Of heeft u in uw omgeving personen horen praten over het incident? Bel ons dan. Alle informatie, hoe klein ook, kan waardevol zijn. Wilt u liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. U kunt ook uw tips achterlaten in het onderstaande tipformulier.