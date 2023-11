Poging overval door 'postbezorger'

Omstreeks 23.00 uur werd bij de bewoners aangebeld en zagen zij iemand in een PostNL uniform voor de deur staan. Hoewel de bewoners het aanvankelijk niet vertrouwen, openen zij toch de deur. Op dat moment probeert iemand in zwarte kleding de woning binnen te dringen. De bewoners slagen erin de deur dicht te krijgen, waarna de twee mannen er via het trappenhuis vandoor gaan. Omdat een tweede man probeerde de woning binnen te dringen, gaat de recherche er van uit dat de mannen de bewoners wilden overvallen.



Heeft u zaterdagavond 25 november omstreeks 23.00 uur iets gezien in de omgeving van de Torenmolen? Heeft u op dit late tijdstip de mannen (waarvan een in het PostNL uniform) gezien in de omgeving van winkelcentrum De Kopermolen of is er bij u wellicht ook aangebeld? Neemt u dan contact op met de districtsrecherche in Leiden via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.