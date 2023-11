Agenten vinden drugslab in leegstaande studentenkamer

Agenten namen eerder bij het pand een zoemend geluid waar. Over hetzelfde pand kwam eveneens een anonieme tip binnen. Reden genoeg voor twee agenten om maandag 27 november een kijkje te gaan nemen binnen in het pand. In één van de kamers troffen ze negen grote vaten met grondstoffen voor synthetische drugs, maar ook materialen die wijzen op de productie van drugs.



In het pand waren geen personen aanwezig en omdat het om een onverhuurde kamer gaat, is er geen bewoner. Er is een onderzoek opgestart naar de betrokken verdachte(n). Heeft u informatie die kan helpen bij dit onderzoek, deelt u deze alstublieft met de politie via 0900-8844 of via het bijgesloten meldformulier.