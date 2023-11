Getuigen gezocht van schietincident Katshoek in Rotterdam

Rond 00.20 uur kreeg de politie melding van een harde knal in de omgeving van de Katshoek in Rotterdam. Toegesnelde hulpdiensten troffen op die plek niemand meer aan, maar vonden wel een kogelhuls op straat. Deze huls is veiliggesteld om te onderzoeken op sporen.



Tegelijkertijd kregen hulpdiensten bericht dat een slachtoffer met een schotwond zich in een ziekenhuis had gemeld om behandeld te worden aan zijn verwondingen. Hij is buiten levensgevaar.



De politie is hard op zoek naar de schutter. Het vermoeden bestaat dat deze persoon na de auto beschoten te hebben, rennend naar een auto is gevlucht en daarmee is weggereden. De politie onderzoekt camerabeelden in de omgeving en spreekt met getuigen. Woont u in de omgeving van de Katshoek en heeft u afgelopen nacht rond 00.20 uur iets gezien of gehoord? Of heeft u (deurbel)camerabeelden beschikbaar? Dan komt de politie graag met u in contact. U kunt contact opnemen via onderstaande contactmogelijkheden.