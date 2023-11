Man tweemaal slachtoffer van autobrand, politie start onderzoek

Afgelopen zaterdag werden de brandweer en politie rond 06.40 uur opgeroepen voor een autobrand op de Sportparkstraat. Er werd direct onderzoek gedaan naar mogelijke brandstichting. Dit bleek het geval. Twee dagen later, op maandag 27 november, stond rond 05.00 uur nogmaals een voertuig van dezelfde eigenaar in brand. Omdat de brandende wagen dichtbij meerdere huizen geparkeerd stond, vlogen er dikke rookpluimen de omliggende woningen binnen. Meerdere mensen moesten door de ambulance worden nagekeken vanwege het inademen van deze rook. Hoewel het onderzoek naar deze brand nog loopt, gaat de politie ook ditmaal uit van brandstichting.

Weet u meer?

Bent u getuige geweest of heeft u meer informatie over de dader? Weet u misschien of er een conflict speelt? Bel dan met ons via 0900-8844 of via het politie WhatsApp nummer 06-1220 7006. Anoniem bellen kan ook via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000). Vermeld voor een snelle informatieverwerking het dossiernummer 2023300370.