Drie mannen aangehouden in drugsonderzoek

Agenten vielen op 27 november twee huizen binnen. Een aan de Vlierstraat en een aan het Klaproosplein. In de Vlierstraat werden twee mannen aangehouden, het gaat om een 16-jarige jongen uit Rotterdam en een 22-jarige Bergenaar. Aan het Klaproosplein werd een 26-jarige Bergenaar aangehouden.

In het huis aan de Vlierstraat vonden agenten een (nep)vuurwapen, ruim 37.000 euro aan geld en honderden grammen hennep en hasj. Ook werden er drie auto’s in beslag genomen. In het pand aan het Klaproosplein werden honderden grammen cocaïne gevonden. Ook namen agenten kleine zakjes met verschillende soort drugs in beslag. De drie verdachten zijn ingesloten voor verder onderzoek. Er wordt een bestuurlijke rapportage opgemaakt door de politie. Aan de hand daarvan kan de gemeente besluiten beide panden te sluiten.