Man aangehouden na bedreiging

Omdat er sprake was van een mogelijke bedreiging met een vuurwapen werd de man in zijn woning aangehouden met de BenaderingsTechniek Gevaarlijk Verdachte (BTGV). Agenten trokken en richten daarbij hun vuurwapen op de verdachte. Hij kon rustig worden aangehouden en is overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. Zijn woning is doorzocht maar er is geen vuurwapen aangetroffen. De bedreigde vrouw heeft aangifte tegen de man gedaan.