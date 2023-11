Moeder overleden baby Heerlen opnieuw aangehouden

De ouders van de zuigeling werden in 2021 ook al verdacht van doodslag. Na een maand in voorarrest te hebben gezeten en in afwachting van deskundigenrapportages, mochten zij het vervolg van de zaak in vrijheid afwachten. Zij bleven echter verdachte in de zaak.



Onderzoeksresultaten

Naast het forensisch onderzoek heeft het onderzoeksteam onder leiding van het Openbaar Ministerie het afgelopen jaar tactisch onderzoek verricht. Dit om informatie te verkrijgen over de omstandigheden waaronder het overlijden heeft plaatsgevonden. Op basis van de deskundigenrapportages, waaronder een gerechtelijke sectie die werd uitgevoerd door het Nederlands Forensisch Instituut, kan worden geconcludeerd dat de baby door geweld om het leven is gekomen. De baby bleek o.a. zwaar hersenletsel te hebben en 26 (oude en verse) ribfracturen. De uitkomst van het onderzoek heeft geresulteerd in nieuw belastend bewijs tegen de moeder.



Opstart strafrechtelijk onderzoek

De baby, geboren in januari 2021, werd drie weken voor zijn dood in zeer kritieke toestand door zijn ouders het ziekenhuis binnengebracht. Hij bleek zwaar lichamelijk letsel te hebben dat door geweld moest zijn aangebracht. Daarop volgde direct een strafrechtelijk onderzoek, waarbij werd opgeschaald toen de baby uiteindelijk op 20 mei dat jaar overleed.