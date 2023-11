Verdachte aangehouden in onderzoek naar dood Cas Steenbergen

Na een feest in Veeningen bij CH De Wolden aan de Veeningen in de nacht van 16 op 17 juli 2022 raakte de toen 23-jarige Cas ernstig gewond. Op 15 augustus, een maand later, komt Cas te overlijden. De politie ging lange tijd uit van een ongeval. Onlangs kwam er nieuwe informatie binnen, waarmee het onderzoek werd heropend.

Oproep

De politie deed dinsdag 14 november 2023 een oproep in het programma Opsporing Verzocht en riep onder andere een man in een grijze trui en een blonde vrouw in het wit op om zich te melden. De recherche ontving na deze oproep 16 tips. Dit heeft enorm bijgedragen aan het onderzoek. Ook hebben meerdere getuigen zich gemeld, waaronder de man in de grijze trui en de vrouw in het wit. Dit alles heeft geleid tot nieuwe informatie, waarop de verdachte is aangehouden. Het gaat om een 20-jarige man uit de gemeente De Wolden. Het betreft een ander persoon dan de man in de grijze trui die eerder door de politie werd omschreven.

Beperkingen

We onderzoeken op het moment de rol en betrokkenheid van deze 20-jarige man. Hij zit vast en in volledige beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met een advocaat.

Meerdere aanhoudingen niet uitgesloten

Met de aanhouding is het onderzoek nog niet afgerond. Er wordt nog steeds gesproken met getuigen en daarmee loopt het onderzoek nog volop. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.