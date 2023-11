100 mensen voor 175.000,- euro opgelicht met bankhelpdeskfraude

Aangifte loont

Het vermoeden bestaat dat in deze zaak niet alle slachtoffers daadwerkelijk aangifte hebben gedaan. Slachtoffers schamen zich soms. Dat is niet nodig. Bankhelpdeskfraude komt helaas vaak voor en de daders gaan geraffineerd te werk. De politie kan alleen een onderzoek starten op basis van aangiftes. In deze zaak waar de aangehouden personen van worden verdacht is de politie de verdachten op het spoor gekomen door het bundelen van 100 aangiften van bankhelpdeskfraude. In totaal is daar ruim 175.000, - euro aan schade geleden door de slachtoffers. Elke aangifte kan weer een aanwijzing opleveren die bruikbaar is.

Witwassen

Geld dat door criminelen wordt verdiend met bankhelpdeskfraude, maar ook alle andere vormen van criminaliteit, kan niet zomaar worden gebruikt zonder argwaan te wekken. Een veel voorkomende truc is witwassen door met dat geld grote hoeveelheden cadeaukaarten te kopen. Deze cadeaukaarten worden weer gebruikt voor de aanschaf van dure telefoons bij een online-elektronicazaak of in de winkel. Deze telefoons worden vervolgens ook weer verkocht aan handelaren.

Opvallende transacties melden

Iemand die vaker grote bedragen alleen betaalt met cadeaukaarten is best opvallend. Ook iemand die in een paar weken tijd meerdere dure telefoons koopt. Steeds meer bedrijven zijn hier scherp op, stellen dan de camerabeelden veilig en melden dit bij de politie. Ook deze informatie is bruikbaar in de aanpak van meerdere vormen van criminaliteit. Een melding doen kan via onderstaand tipformulier, telefonisch via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem.