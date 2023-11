Gewapende overvaller avondwinkel; verdachte door eigenaar aangehouden

Achtervolging

De man achtervolgt de jongen te voet. Dan klinkt nog een schot, waarschijnlijk heeft de jongen deze tijdens het rennen afgevuurd. Ter hoogte van het Kruisherenpad kan de eigenaar, met behulp van enkele omstanders, de overvaller in de kraag vatten en overmeesteren. Niet veel later arriveert de inmiddels gealarmeerde politie die de verdachte, een 15-jarige jongen uit Castricum, overneemt en het vuurwapen in beslag neemt. De buit wordt even later op straat aangetroffen.