Getuigen gezocht mogelijke ontvoering Den Haag

Op die zondagmiddag is er bij de politie aangifte gedaan van zijn vermissing. Naar aanleiding van deze zorgelijke vermissing is er onder leiding van een officier van justitie een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart. Het team probeert te achterhalen wat er precies is gebeurd. De politie onderzoekt meerdere scenario’s.

Veel onduidelijk

Het is nog niet duidelijk wat er eergisteren precies is gebeurd. Het slachtoffer heeft zijn woning aan de Vigelandstraat in Den Haag verlaten in een zwartkleurige Volkswagen Polo voorzien van het kenteken: X-254-GJ. Deze Volkswagen Polo is ook nog niet teruggevonden.

Opsporing Verzocht

Voor deze zaak wordt er vanavond aandacht gevraagd in het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht. Dit programma is vanavond te zien vanaf 20.35 uur op NPO2. Op woensdag 29 november wordt deze vanaf 13.20 uur op NPO2 herhaald.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar de vermiste Lakshan en komt graag in contact met getuigen die meer weten over wat er zich zondag heeft afgespeeld in de omgeving van de Vigelandstraat.

Weet jij waar Lakshan zich bevindt of heb je zijn auto gezien of weet je meer over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via de opsporingstiplijn 0800-6070. Tippen kan ook via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Informatie delen kan ook via het onderstaand opsporingstipformulier.